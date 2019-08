Traffico Roma del 07-08-2019 ore 12:30

TRAFFICO SCARSO, AL MOMENTO IN CITTÀ.

REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

ANCORA CODE LUNGO VIA SALARIA, PER UN CANTIERE DI LAVORO, TRA VILLA SPADA E

L’AEROPORTO DELL’URBE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.



LAVORI ANCHE SULLA VIA PONTINA, QUI SI RALLENTA IN PROSSIMITÀ DI CASTEL DI

DECIMA., VERSO LATINA.

NEL QUARTIERE AURELIO, CHIUSA VIA DI TORRE ROSSA, DA VIA AURELIA ANTICA IN

DIREZIONE PIAZZA DI VILLA CARPEGNA, RIPERCUSSIONI SU VIA DEL CASALE DI SAN

PIO V, DOVE SI SONO FORMATE CODE, A PARTIRE DA VIA AURELIA ANTICA.

CHIUSA TEMPRANEAENTE VIA DI MONTE CUCCO PER L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL

FUOCO, TRA VIA SARZAA E VIA GIOVANNI PORZIO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.



PROSEGUONO I LAVORI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA.

IL SERVIZIO È INTERROTTO, TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI NELLE DUE

DIREZIONI.

NELLA TRATTA INTEROTTA, IL COLLEGAMENTO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS.







