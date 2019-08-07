Traffico Roma del 07-08-2019 ore 13:30
Più informazioni su
NESSUN DISAGIO PARTICOLARE, AL MOMENTO, LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE.
SUL RACCORDO ANULARE, BREVI RALLENTAMENTI, IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER
VIA TUSCOLANA, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
DIFFICOLTÀ SU VIA SALARIA, PER UN CANTIERE DI LAVORO, TRA VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ANCHE SULLA VIA PONTINA, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, SI RALLENTA
IN PROSSIMITÀ DI CASTEL DI DECIMA, VERSO LATINA.
NEL QUARTIERE AURELIO, CHIUSA VIA DI TORRE ROSSA, DA VIA AURELIA ANTICA IN
DIREZIONE PIAZZA DI VILLA CARPEGNA, RIPERCUSSIONI SU VIA DEL CASALE DI SAN
PIO V, DOVE SI SONO FORMATE CODE, A PARTIRE DA VIA AURELIA ANTICA.
CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE
SALARIA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
———————–
AUTORE: MARINA RICCOMI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma