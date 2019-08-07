Traffico Roma del 07-08-2019 ore 14:30
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BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO
DELLA ROMA-TERAMO.
SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E TANGENZIALE EST.
SULLA SS148 PONTINA, A CAUSA DI UN CANTIERE, SI VIAGGIA IN CODA DA
SPINACETO A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA.
TRA VILLA SPADA E VAL MELAINA, SI RALLENTA SU VIA SALARIA IN DIREZIONE DI
MONTE ROTONDO PER I LAVORI IN CORSO.
POSSIBILI DISAGI PER LA STESSA CAUSA ANCHE SU VIA AURELIA VICINO VIA DI
TORRE ROSSA.
AGOSTO DEDICATO AI LAVORI DI RINNOVO DELLA METRO A, INTERROTTA FINO A
MARTEDÌ 13 TRA TERMINI E ANAGNINA.
PER AGEVOLARE IL TRAFFICO CITTADINO, A SEGUITO DELLA LIMITAZIONE DEL
PERCORSO METROPOLITANO, I VARCHI DEGLI ACCESSI ALLA ZTL DEL TRIDENTE SONO
APERTI FINO AL 25 AGOSTO.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma