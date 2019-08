Traffico Roma del 07-08-2019 ore 14:30

BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO

DELLA ROMA-TERAMO.

SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E TANGENZIALE EST.

SULLA SS148 PONTINA, A CAUSA DI UN CANTIERE, SI VIAGGIA IN CODA DA

SPINACETO A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA.

TRA VILLA SPADA E VAL MELAINA, SI RALLENTA SU VIA SALARIA IN DIREZIONE DI

MONTE ROTONDO PER I LAVORI IN CORSO.

POSSIBILI DISAGI PER LA STESSA CAUSA ANCHE SU VIA AURELIA VICINO VIA DI

TORRE ROSSA.

AGOSTO DEDICATO AI LAVORI DI RINNOVO DELLA METRO A, INTERROTTA FINO A

MARTEDÌ 13 TRA TERMINI E ANAGNINA.

PER AGEVOLARE IL TRAFFICO CITTADINO, A SEGUITO DELLA LIMITAZIONE DEL

PERCORSO METROPOLITANO, I VARCHI DEGLI ACCESSI ALLA ZTL DEL TRIDENTE SONO

APERTI FINO AL 25 AGOSTO.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma