Traffico Roma del 07-08-2019 ore 15:30
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TRAFFICO NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE
DISAGI PER UN CANTIERE SULLA VIA SALARIA CON RALLENTAMENTI E CODE DA VIA
DEI PRATI FISCALI A VILLA SPADA VERSO IL RACCORDO ANULARE.
CODE PER LAVORI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA IN
DIREZIONE POMEZIA.
PER UN INCENDIO È CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI MONTE STALLONARA ALL’INCROCIO
CON VIA SENORBI; CI TROVIAMO NELLA ZONA DI MONTE STALLONARA IN PROSSIMITÀ
DI PONTE GALERIA.
PROSEGUONO I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII: CHIUSO IL TUNNEL DA VIA
DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE FORO ITALICO;
POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLE STRADE LIMITROFE NELLE ORE DI MAGGIOR
TRAFFICO. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 2 SETTEMBRE.
SULLA METRO A STOP AI TRENI NELLA TRATTA TERMINI-ANAGNINA FINO AL 13
AGOSTO. IL SERVIZIO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS DI COLLEGAMENTO.
PER AGEVOLARE IL TRAFFICO CITTADINO I VARCHI DEGLI ACCESSI ALLA ZTL DEL
TRIDENTE SARANNO APERTI FINO AL 25 AGOSTO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma