Traffico Roma del 07-08-2019 ore 17:00
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IN APERTURA SEGNALIAMO LUNGHE CODE SULLA VIA PONTINA, DOVUTE A LAVORI IN
CORSO, IN DIREZIONE DI POMEZIA, TRA GLI SVINCOLI DI TOR DE CENCI E DI
PRATICA DI MARE.
SENZA PARTICOLARI DISAGI INVECE SULL’INTERO ANELLO DEL GRA,
SI RALLENTA SOLAMENTE ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA,
IN CARREGGIATA ESTERNA, QUINDI VERSO VIA APPIA..
BREVI CODE INVECE SULLA COMPLANARE DELLA ROMA-AEROPORTO FIUMICINO, IN
DIREZIONE EUR, NEI PRESSI DELL’ALLACCIAMENTO AL GRA.
NELLA ZONA DELLA PISANA, CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI MONTE STALLONARA, A
CAUSA DI UN INCENDIO, ALL’INCROCIO CON VIA SENORBI’.
IN CITTA’, PER UN CANTIERE, CODE SULLA VIA SALARIA, IN USCITA DALLA
CAPITALE, DA VIA DEI PRATI FISCALI A VILLA SPADA.
PER INFORMAZIONI O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL TRAFFICO, CHIAMA IL CONTACT
CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34 ; MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma