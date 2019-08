Traffico Roma del 07-08-2019 ore 17:30

SULLA ROMA-FIUMICINO 2 KM DI CODE IN DIREZIONE AEROPORTO, ALL’ALTEZZA

DELL’ALLACCIAMENTO ALLA ROMA-CIVITAVECCHIA.

SULLA VIA PONTINA, TRAFFICO A TRATTI RALLENTATO, IN DIREZIONE DI LATINA,

TRA GLI SVINCOLI DI TOR DE CENCI E POMEZIA NORD.

RALLENTAMENTI E CODE POI LE TROVIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA,

TRA LA VIA DEL MARE E VIA ARDEATINA.

ALTRE CODE, PER TRAFFICO INTENSO, SU VIA CILICIA, IN DIREZIONE DI SAN

GIOVANNI, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZA GALERIA.

PER UN CANTIERE, CODE SULLA VIA SALARIA, IN USCITA DALLA CAPITALE, DA VIA

DEI PRATI FISCALI A VILLA SPADA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:

SULLA FL4 ROMA-VELETRI RIPRESA LA CIRCOLAZIONE FRA CIAMPINO E ROMA

CASILINO.

SI SEGNALANO RITARDI SINO A 50 MINUTI

AUTORE: MASSIMO GREGORI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma