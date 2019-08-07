Traffico Roma del 07-08-2019 ore 18:00
Più informazioni su
SULLA ROMA-FIUMICINO 2 KM DI CODE IN DIREZIONE AEROPORTO, ALL’ALTEZZA
DELL’ALLACCIAMENTO ALLA ROMA-CIVITAVECCHIA.
SULLA VIA PONTINA, TRAFFICO A TRATTI RALLENTATO, IN DIREZIONE DI LATINA,
TRA GLI SVINCOLI DI TOR DE CENCI E POMEZIA NORD.
RALLENTAMENTI E CODE POI LE TROVIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA,
TRA LA VIA DEL MARE E VIA ARDEATINA.
ALTRE CODE, PER TRAFFICO INTENSO, SU VIA CILICIA, IN DIREZIONE DI SAN
GIOVANNI, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E PIAZZA GALERIA.
PER UN CANTIERE, CODE SULLA VIA SALARIA, IN USCITA DALLA CAPITALE, DA VIA
DEI PRATI FISCALI A VILLA SPADA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:
SULLA FL4 ROMA-VELETRI RIPRESA LA CIRCOLAZIONE FRA CIAMPINO E ROMA
CASILINO.
SI SEGNALANO RITARDI SINO A 50 MINUTI
PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34; MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: MASSIMO GREGORI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma