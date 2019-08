Traffico Roma del 07-08-2019 ore 18:30

BUONASERA DALLA REDAZIONE.

SI VIAGGIA IN CODA PER TRAFFICO, MA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, SULLA

CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA COLOMBO E ANAGNINA,

MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA CASSIA

BIS E SALARIA.

ANCORA PRUDENZA PER UN INCIDENDIO VICINO LO SPARTITRAFFICO SULL’AUTOSTRADA

DI FIUMICINO, DOVE SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA VERSO L’AEROPORTO.

POSSIBILI RALLENTAMETI IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO DELLA A12.

TRAFFICO REGOLARE SUL PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO, VIA DEL FORO

ITALICO E TANGENZIALE EST.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO E LAVORI SU VIA SALARIA VERSO MONTEROTONDO TRA

VIA DEI PRATI FISCALI E VILLA SPADA.

CONTINUANO I LAVORI DI RINNOVO DELLA METRO A, INTERROTTA FINO A MARTEDÌ 13

TRA TERMINI E ANAGNINA.

PER AGEVOLARE IL TRAFFICO CITTADINO, A SEGUITO DELLA LIMITAZIONE DEL

PERCORSO METROPOLITANO, I VARCHI DEGLI ACCESSI ALLA ZTL DEL TRIDENTE SONO

APERTI FINO AL 25 AGOSTO.

PER INFORMAZIONI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE CHIAMA LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34; MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma