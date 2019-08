Traffico Roma del 07-08-2019 ore 20:00

ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE A TRATTI LUNGO

LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, TRA LA VIA DEL MARE E VIA ARDEATINA.

TRAFFICO INVECE RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA FLAMINIA E VIA

SALARIA.

PER IL TRAFFICO INTENSO: SU VIA CILICIA SI STA IN CODA VERSO SAN GIOVANNI,

TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA LATINA MENTRE SU VIA MAGNA GRECIA SI

RALLENTA INVECE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:

SULLA FL4 ROMA-VELETRI RIPRESA LA CIRCOLAZIONE FRA CIAMPINO E ROMA

CASILINO, DOPO L’INCENDIO DIVAMPATO NEL PRIMO POMERIGGIO.

SI SEGNALANO PERO’ ANCORA RITARDI SINO A 50 MINUTI

