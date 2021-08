Traffico Roma del 07-08-2021 ore 12:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla relazione giornata di intenso traffico sulle autostrade italiane per le partenze estive bollino nero previsto per l’intera mattina anche sulle autostrade del territorio della capitale al momento qualche disagio e difficoltà sulla A1 autostrada del Sole In entrambe le carreggiate Dove si registrano code tra Guidonia Montecelio e Colleferro verso Napoli e tra lo svincolo per la diramazione di Roma nord Ponzano romano-soratte in direzione di Firenze sulla A24 roma-teramo code a tratti tra Roma e Castel Madama verso Teramo serve scorrevole invece la circolazione sul raccordo in città serie di incidenti insegna dalla polizia locale in Piazzale Enrico Dunant all’altezza della circonvallazione Gianicolense su via Lamaro in prossimità di via Tuscolana sulla diramazione Roma nord allo svincolo di Castelnuovo di Porto lungo Piemonte all’altezza di via Sardegna è fine lungo via Merulana all’incrocio con via Labicana code anche su via Cassia tra via di Grottarossa e via Santi Cosma e Damiano in direzione del raccordo da segnalare la chiusura per lavorivia di Porta San Sebastiano tra Piazzale Numa Pompilio e viale di Porta Ardeatina misura valida oggi e domani 8 agosto nella fascia oraria 7:18 per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it Un saluto da Valerio penna servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

