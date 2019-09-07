Traffico Roma del 07-09-2019 ore 07:30
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TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL GRA E SUL TRATTO URBANO
DELLA A24
TRAFFICO SENZA IMPEDIMAMENTI ANCHE SULLA CAPITALE..
RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE ZTL NOTTURNE DI TRASTEVERE E
SAN LORENZO.
E DA IERI TORNATE ANCHE LE ZTL NOTTURNE DI CENTRO E TESTACCIO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma