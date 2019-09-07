Traffico Roma del 07-09-2019 ore 09:00
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TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL GRA E SUL TRATTO URBANO
DELLA A24
TRAFFICO SENZA IMPEDIMENTI ANCHE A ROMA.
STASERA PARTE IL CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO.
SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE.
GIA’ DA IERI CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA CAPENA
E VIA DI SAN TEODORO. MENTRE OGGIDALLE 14 SI AGGIUNGERANNO QUELLE IN
VIALE DEL CIRCO MASSIMO VIA DELLA GRECA E VIA DEI CERCHI E IN VIA
DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE
PREVISTE INOLTRE MODIFICHE DI PERCORSO PER LE LINEE BUS DI ZONA CON
POSSIBILE CHIUSURA DELLA STAZIONE CIRCO MASSIMO SULLA LINEA B DELLA
METROPOLITANA.
OGGI E DOMANI INOLTRE PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI ROMA TUSCOLANA E
ROMA OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SARà INTERROTTA
PREVISTE LIMITAZIONI PER LE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO
FL3 VITERBO CESANO ROMA TIBURTINA E FL 5 GROSSETO CIVITAVECCHIA ROMA
TERMINI PER LA TRATTA INTERROTTA IL SERVIZIO SARà GARNTITO COON LA
METROPOLITANA DI ROMA
INOLTRE LA LINEA LEONARDO EXPRESS TERMINI FIUMICINO AEROPORTO SARà
SOSTITUITO DA BUS PER L’INTERA TRATTA CON FERMATA PER SERVIZIO
VIAGGIATORI IN PIAZZA DEI CINQUECENTO E IN VIA GENERALE FELICE SANTINI
DI FRONTE LA STAZIONE FERROVIARIA DI FIUMICINO AEROPORTO
SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA AD AV ROMA – NAPOLI DALLE
ORE 6:30 IL TRAFFICO È SOSPESO, IN DIREZIONE NAPOLI, PER UN GUASTO
ALL’INFRASTRUTTURA A ROMA PRENESTINA.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma