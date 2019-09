Traffico Roma del 07-09-2019 ore 09:00

TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL GRA E SUL TRATTO URBANO

DELLA A24

TRAFFICO SENZA IMPEDIMENTI ANCHE A ROMA.

STASERA PARTE IL CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO.

SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE.

GIA’ DA IERI CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA CAPENA

E VIA DI SAN TEODORO. MENTRE OGGIDALLE 14 SI AGGIUNGERANNO QUELLE IN

VIALE DEL CIRCO MASSIMO VIA DELLA GRECA E VIA DEI CERCHI E IN VIA

DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE

PREVISTE INOLTRE MODIFICHE DI PERCORSO PER LE LINEE BUS DI ZONA CON

POSSIBILE CHIUSURA DELLA STAZIONE CIRCO MASSIMO SULLA LINEA B DELLA

METROPOLITANA.

OGGI E DOMANI INOLTRE PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI ROMA TUSCOLANA E

ROMA OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SARà INTERROTTA

PREVISTE LIMITAZIONI PER LE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO

FL3 VITERBO CESANO ROMA TIBURTINA E FL 5 GROSSETO CIVITAVECCHIA ROMA

TERMINI PER LA TRATTA INTERROTTA IL SERVIZIO SARà GARNTITO COON LA

METROPOLITANA DI ROMA

INOLTRE LA LINEA LEONARDO EXPRESS TERMINI FIUMICINO AEROPORTO SARà

SOSTITUITO DA BUS PER L’INTERA TRATTA CON FERMATA PER SERVIZIO

VIAGGIATORI IN PIAZZA DEI CINQUECENTO E IN VIA GENERALE FELICE SANTINI

DI FRONTE LA STAZIONE FERROVIARIA DI FIUMICINO AEROPORTO

SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA AD AV ROMA – NAPOLI DALLE

ORE 6:30 IL TRAFFICO È SOSPESO, IN DIREZIONE NAPOLI, PER UN GUASTO

ALL’INFRASTRUTTURA A ROMA PRENESTINA.

