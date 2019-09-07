Traffico Roma del 07-09-2019 ore 09:30
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NULLA DI NUOVO RISPETTO IL PRECEDENTE COLLEGAMENTO IL TRAFFICO SCORRE
REGOLARE IN CITTA SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI
STASERA LO RICORDIAMO PARTE IL CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO
MASSIMO.
SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE.
GIA’ DA IERI CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA CAPENA
E VIA DI SAN TEODORO. OGGI DALLE 14 SI AGGIUNGERANNO QUELLE IN VIALE
DEL CIRCO MASSIMO VIA DELLA GRECA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE
PREVISTE INOLTRE MODIFICHE DI PERCORSO PER LE LINEE BUS DI ZONA CON
POSSIBILE CHIUSURA DELLA STAZIONE CIRCO MASSIMO SULLA LINEA B DELLA
METROPOLITANA.
OGGI E DOMANI INOLTRE PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI ROMA TUSCOLANA E
ROMA OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SARà INTERROTTA
PREVISTE LIMITAZIONI PER LE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO
FL3 VITERBO CESANO ROMA TIBURTINA E FL 5 GROSSETO CIVITAVECCHIA ROMA
TERMINI PER LA TRATTA INTERROTTA IL SERVIZIO SARà GARNTITO CON LA
METROPOLITANA DI ROMA
INOLTRE LA LINEA LEONARDO EXPRESS TERMINI FIUMICINO AEROPORTO SARà
SOSTITUITO DA BUS PER L’INTERA TRATTA CON FERMATA PER SERVIZIO
VIAGGIATORI IN PIAZZA DEI CINQUECENTO E IN VIA GENERALE FELICE SANTINI
DI FRONTE LA STAZIONE FERROVIARIA DI FIUMICINO AEROPORTO
SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA AD AV ROMA – NAPOLI E ROMA-
PESCARA DALLE ORE 6:30 IL TRAFFICO È SOSPESO, IN DIREZIONE NAPOLI, PER
UN GUASTO ALL’INFRASTRUTTURA A ROMA PRENESTINA.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma