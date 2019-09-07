Traffico Roma del 07-09-2019 ore 11:30
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IN CITTA’ TRAFFICO IN AUMENTO, RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA
APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA ACERENZA IN DIREZIONE RACCORDO.
ALTRI RALLENTAMENTI NEI PRESSI DELLA CASILINA PER UN INCIDENTE SU VIA
DELLA MARRANELLA ALL’ALTEZZA DI VIA VISCONTE MAGGIOLO.
OGGI E DOMANI PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI ROMA TUSCOLANA E ROMA
OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SARà INTERROTTA
PREVISTE LIMITAZIONI PER LE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO
FL3 VITERBO CESANO ROMA TIBURTINA E FL 5 GROSSETO CIVITAVECCHIA ROMA
TERMINI PER LA TRATTA INTERROTTA IL SERVIZIO SARà GARNTITO CON LA
METROPOLITANA DI ROMA
INOLTRE LA LINEA LEONARDO EXPRESS TERMINI FIUMICINO AEROPORTO SARà
SOSTITUITO DA BUS PER L’INTERA TRATTA CON FERMATA PER SERVIZIO
VIAGGIATORI IN PIAZZA DEI CINQUECENTO E IN VIA GENERALE FELICE SANTINI
DI FRONTE LA STAZIONE FERROVIARIA DI FIUMICINO AEROPORTO
SULLA LINEA AD AV ROMA – NAPOLI E ROMA-PESCARA DALLE ORE 6:30 IL
TRAFFICO È SOSPESO, IN DIREZIONE NAPOLI, PER UN GUASTO
ALL’INFRASTRUTTURA A ROMA PRENESTINA.
RALLENTATA INVECE LA LINEA AD AV FIRENZE-ROMA IN DIREZIONE ROMA PER UN
GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE NEI PRESSI DI CAPENA. RITARDI DEI
TRENI FINO A 20’
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma