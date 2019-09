Traffico Roma del 07-09-2019 ore 11:30

IN CITTA’ TRAFFICO IN AUMENTO, RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA

APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA ACERENZA IN DIREZIONE RACCORDO.

ALTRI RALLENTAMENTI NEI PRESSI DELLA CASILINA PER UN INCIDENTE SU VIA

DELLA MARRANELLA ALL’ALTEZZA DI VIA VISCONTE MAGGIOLO.

OGGI E DOMANI PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI ROMA TUSCOLANA E ROMA

OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SARà INTERROTTA

PREVISTE LIMITAZIONI PER LE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO

FL3 VITERBO CESANO ROMA TIBURTINA E FL 5 GROSSETO CIVITAVECCHIA ROMA

TERMINI PER LA TRATTA INTERROTTA IL SERVIZIO SARà GARNTITO CON LA

METROPOLITANA DI ROMA

INOLTRE LA LINEA LEONARDO EXPRESS TERMINI FIUMICINO AEROPORTO SARà

SOSTITUITO DA BUS PER L’INTERA TRATTA CON FERMATA PER SERVIZIO

VIAGGIATORI IN PIAZZA DEI CINQUECENTO E IN VIA GENERALE FELICE SANTINI

DI FRONTE LA STAZIONE FERROVIARIA DI FIUMICINO AEROPORTO

SULLA LINEA AD AV ROMA – NAPOLI E ROMA-PESCARA DALLE ORE 6:30 IL

TRAFFICO È SOSPESO, IN DIREZIONE NAPOLI, PER UN GUASTO

ALL’INFRASTRUTTURA A ROMA PRENESTINA.

RALLENTATA INVECE LA LINEA AD AV FIRENZE-ROMA IN DIREZIONE ROMA PER UN

GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE NEI PRESSI DI CAPENA. RITARDI DEI

TRENI FINO A 20’

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

