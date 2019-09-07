Traffico Roma del 07-09-2019 ore 13:30
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NELLA ZONA DI CASTELVERDE CHIUSA PER UNA FRANA VIA POLENSE TRA VIA
CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA NELLE DUE DIREZIONI. DEVIATE ALCUNE LINEE
BUS. BREVI RALLENTAMENTI NEL QUARTIERE TESTACCIO IN VIA MARMORADA E NELLA
ZONA APPIO LATINO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA CILICIA
OGGI E DOMANI PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE
LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA E’ INTERROTTA
PREVISTE LIMITAZIONI PER LE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO
FL3 VITERBO CESANO ROMA TIBURTINA E FL 5 GROSSETO CIVITAVECCHIA ROMA
TERMINI PER LA TRATTA INTERROTTA IL SERVIZIO E’ GARNTITO CON LA
METROPOLITANA DI ROMA
INOLTRE LA LINEA LEONARDO EXPRESS TERMINI FIUMICINO AEROPORTO E’ SOSTITUITO
DA BUS PER L’INTERA TRATTA CON FERMATA PER SERVIZIO VIAGGIATORI IN PIAZZA
DEI CINQUECENTO E IN VIA GENERALE FELICE SANTINI DI FRONTE LA STAZIONE
FERROVIARIA DI FIUMICINO AEROPORTO
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma