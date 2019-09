Traffico Roma del 07-09-2019 ore 13:30

NELLA ZONA DI CASTELVERDE CHIUSA PER UNA FRANA VIA POLENSE TRA VIA

CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA NELLE DUE DIREZIONI. DEVIATE ALCUNE LINEE

BUS. BREVI RALLENTAMENTI NEL QUARTIERE TESTACCIO IN VIA MARMORADA E NELLA

ZONA APPIO LATINO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA CILICIA

OGGI E DOMANI PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE

LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA E’ INTERROTTA

PREVISTE LIMITAZIONI PER LE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO

FL3 VITERBO CESANO ROMA TIBURTINA E FL 5 GROSSETO CIVITAVECCHIA ROMA

TERMINI PER LA TRATTA INTERROTTA IL SERVIZIO E’ GARNTITO CON LA

METROPOLITANA DI ROMA

INOLTRE LA LINEA LEONARDO EXPRESS TERMINI FIUMICINO AEROPORTO E’ SOSTITUITO

DA BUS PER L’INTERA TRATTA CON FERMATA PER SERVIZIO VIAGGIATORI IN PIAZZA

DEI CINQUECENTO E IN VIA GENERALE FELICE SANTINI DI FRONTE LA STAZIONE

FERROVIARIA DI FIUMICINO AEROPORTO

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma