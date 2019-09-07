Traffico Roma del 07-09-2019 ore 14:30
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BREVI RALLENTAMENTI NEL QUARTIERE TESTACCIO IN VIA MARMORADA ALTRI
RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON LA
A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI.
NELLA ZONA DI CASTELVERDE CHIUSA PER UNA FRANA VIA POLENSE TRA VIA
CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA NELLE DUE DIREZIONI. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS
STASERA CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO.
SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE.
GIA’ DA IERI CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA
CAPENA A VIA SAN TEODORO . DALLE 14 DI OGGI CHIUSE VIALE DEL CIRCO
MASSIMO VIA DELLA GRECA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE.
PREVISTE INOLTRE MODIFICHE DI PERCORSO PER LE LINEE BUS DI ZONA CON
POSSIBILE CHIUSURA DELLA STAZIONE CIRCO MASSIMO SULLA LINEA B DELLA
METROPOLITANA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma