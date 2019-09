Traffico Roma del 07-09-2019 ore 14:30

BREVI RALLENTAMENTI NEL QUARTIERE TESTACCIO IN VIA MARMORADA ALTRI

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CON LA

A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI.

NELLA ZONA DI CASTELVERDE CHIUSA PER UNA FRANA VIA POLENSE TRA VIA

CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA NELLE DUE DIREZIONI. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS

STASERA CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO.

SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE.

GIA’ DA IERI CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA

CAPENA A VIA SAN TEODORO . DALLE 14 DI OGGI CHIUSE VIALE DEL CIRCO

MASSIMO VIA DELLA GRECA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE.

PREVISTE INOLTRE MODIFICHE DI PERCORSO PER LE LINEE BUS DI ZONA CON

POSSIBILE CHIUSURA DELLA STAZIONE CIRCO MASSIMO SULLA LINEA B DELLA

METROPOLITANA.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma