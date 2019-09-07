Traffico Roma del 07-09-2019 ore 16:30
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TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO IL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO
DELLA A24
NESSUNA SEGNALAZIONE NEANCHE IN CITTA’ .
NELLA ZONA DI CASTELVERDE CHIUSA PER UNA FRANA VIA POLENSE TRA VIA
CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA NELLE DUE DIREZIONI. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS
STASERA CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO.
SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE.
DA IERI CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA CAPENA A
VIA SAN TEODORO . INOLTRE CHIUSE VIALE DEL CIRCO MASSIMO VIA DELLA
GRECA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE.
MODIFICHE DI PERCORSO PER LE LINEE BUS DI ZONA. DALLE 23.00 POSSIBILE
CHIUSURA DELLA STAZIONE CIRCO MASSIMO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma