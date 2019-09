Traffico Roma del 07-09-2019 ore 17:00

TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO IL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO

DELLA A24

NESSUNA SEGNALAZIONE NEANCHE IN CITTA’ .

NELLA ZONA DI CASTELVERDE CHIUSA PER UNA FRANA VIA POLENSE TRA VIA

CAVUCCIO E VIA DI LUNGHEZZINA NELLE DUE DIREZIONI. DEVIATE ALCUNE LINEE BUS

STASERA CONCERTO DEI THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO.

SECONDA DATA DOMANI DOMENICA 8 SETTEMBRE.

DA IERI CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA CAPENA A

VIA SAN TEODORO . INOLTRE CHIUSE VIALE DEL CIRCO MASSIMO VIA DELLA

GRECA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE.

MODIFICHE DI PERCORSO PER LE LINEE BUS DI ZONA. DALLE 23.00 POSSIBILE

CHIUSURA DELLA STAZIONE CIRCO MASSIMO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.

