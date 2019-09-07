Traffico Roma del 07-09-2019 ore 17:30
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RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA
ALESSANDRO TORLONIA, RALLE NTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE
MANZONI ALL’ALTEZZA DI VIA PINCIPE UMBERTO.
OGGI E DOMANI PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE
LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA E’ INTERROTTA
LIMITAZIONI PER LE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO
FL3 VITERBO CESANO ROMA TIBURTINA E FL 5 GROSSETO CIVITAVECCHIA ROMA
TERMINI PER LA TRATTA INTERROTTA IL SERVIZIO E’ GARANTITO CON LA
METROPOLITANA DI ROMA
FINO ALLE 20.00 CORTEO DEL MOVIMENTO PER IL DIRITTO ALL’ABITARE DA VIA
FIUMINATA A VIA TIBURTINA NEI PRESSI DELA STAZIONE METRO “REBIBBIA”. IL
CORTEO SFILERA’ LUNGO VIA PIEVEBOVIGLIANA, VIA MECHELLI, PIAZZA BOZZI, VIA
GRISOLIA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO E VIA TIBURTINA. DEVIAZIONI O BREVI
STOP PER I BUS DELLE LINEE 043, 443 E C5.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma