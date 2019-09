Traffico Roma del 07-09-2019 ore 18:30

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA

ALESSANDRO TORLONIA,.

OGGI E DOMANI PER LAVORI TRA LE STAZIONI DI ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE

LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA E’ INTERROTTA

LIMITAZIONI PER LE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO

FL3 VITERBO CESANO ROMA TIBURTINA E FL 5 GROSSETO CIVITAVECCHIA ROMA

TERMINI PER LA TRATTA INTERROTTA IL SERVIZIO E’ GARANTITO CON LA

METROPOLITANA DI ROMA

FINO ALLE 20.00 CORTEO DEL MOVIMENTO PER IL DIRITTO ALL’ABITARE DA VIA

FIUMINATA A VIA TIBURTINA NEI PRESSI DELA STAZIONE METRO “REBIBBIA”. IL

CORTEO SFILERA’ LUNGO VIA PIEVEBOVIGLIANA, VIA MECHELLI, PIAZZA BOZZI, VIA

GRISOLIA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO E VIA TIBURTINA. DEVIAZIONI O BREVI

STOP PER I BUS DELLE LINEE 043, 443 E C5.

