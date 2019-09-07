RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 07-09-2019 ore 18:30

di - 07 Settembre 2019 - 18:30

Più informazioni su


RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE  SULLA VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA
ALESSANDRO TORLONIA,.
OGGI E DOMANI PER LAVORI  TRA LE STAZIONI DI ROMA TUSCOLANA E ROMA OSTIENSE
LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA E’ INTERROTTA 
LIMITAZIONI PER LE LINEE FL1 ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO
FL3 VITERBO CESANO ROMA TIBURTINA E FL 5 GROSSETO CIVITAVECCHIA ROMA
TERMINI PER LA TRATTA INTERROTTA IL SERVIZIO E’  GARANTITO CON LA
METROPOLITANA DI ROMA
 FINO ALLE 20.00 CORTEO DEL MOVIMENTO PER IL DIRITTO ALL’ABITARE DA VIA
FIUMINATA A VIA TIBURTINA NEI PRESSI DELA STAZIONE METRO “REBIBBIA”. IL
CORTEO SFILERA’ LUNGO VIA PIEVEBOVIGLIANA, VIA MECHELLI, PIAZZA BOZZI, VIA
GRISOLIA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO E VIA TIBURTINA. DEVIAZIONI  O BREVI
STOP PER I BUS DELLE LINEE 043, 443 E C5.
   PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA
 
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su