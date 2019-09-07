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Traffico Roma del 07-09-2019 ore 19:30

di - 07 Settembre 2019 - 19:30

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SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE  CI SONO RALLENTAMENTI TRA LO
SVINCOLO DELLA TUSCOLANA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNADISAGI SULLA
VIA TIBURTINA A CAUSA  DI UNA MANIFESTAZIONE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO
TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO IN DIREZIONE
DEL CENTRO CITTA’.  IN VIA APPIA NUOVA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO
ALL’ALTEZZA DI VILLA LAZZARONI.
STASERA  CONCERTO DEI  THEGIORNALISTI AL CIRCO MASSIMO.
 DA IERI CHIUSA AL TRAFFICO VIA DEI CERCHI DA PIAZZA DI PORTA CAPENA  A
VIA SAN TEODORO . INOLTRE CHIUSE VIALE DEL CIRCO MASSIMO VIA DELLA
GRECA E VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE.
MODIFICHE DI PERCORSO PER LE LINEE BUS DI ZONA. DALLE 23.00 POSSIBILE
CHIUSURA DELLA STAZIONE CIRCO MASSIMO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA.
  PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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