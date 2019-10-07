Traffico Roma del 07-10-2019 ore 10:00
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SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE ORA RISOLTO LUNGO LA CARREGGIATA
INTERNA TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA LAURENTINA.
SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SVINCOLO
PRENESTINA E USCITA TIBURTINA E TRA SVINCOLO CASSIA BIS E USCITA PONTINA.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER LAVORI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA
DI GROTTAROSSA. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA, FILE ALTEZZA AEROPORTO
DELL’URBE
CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA TIBURTINA E VIALE CASTRENSE DIREZIONE
SAN GIOVANNI E TRA A24 E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO.
CODE CHE RITROVIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E
LA TANGENZIALE EST
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E
IL RACCORDO DIREZIONE ROMA.
CODE VERSO LA CAPITALE ANCHE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA
DELL’OCEANO ATLANTICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma