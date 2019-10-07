Traffico Roma del 07-10-2019 ore 11:30
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SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA
TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA APPIA.
SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SVINCOLO
VIA ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER LAVORI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA
DI GROTTAROSSA.
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E
IL RACCORDO DIREZIONE ROMA.
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE VERSO CENTRO CITTA.
INCIDENTE SU VIA CONTE VERDE ALTEZZA VIA CAIROLI E NEL QUARTIERE AURELIO IN
PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA DELLA SALLE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: ADOLFO RICCI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma