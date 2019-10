Traffico Roma del 07-10-2019 ore 12:30

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA

TRA SVINCOLO CASILINA E USCITA APPIA.

SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SVINCOLO

VIA ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD.

INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA PER LAVORI TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA

DI GROTTAROSSA.

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E

IL RACCORDO DIREZIONE ROMA.

CODE SULLA COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE VERSO CENTRO CITTA.

INCIDENTE SU VIA CONTE VERDE ALTEZZA VIA CAIROLI E NEL QUARTIERE AURELIO IN

PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA DELLA SALLE.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: ADOLFO RICCI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma