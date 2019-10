Traffico Roma del 07-10-2019 ore 13:30

SI STA IN CODA SULL VIA PONTINA DIREZIONE LATINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE

AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA

ALTRO INCIDENTE ALLE SPALLE DI CASTEL SANT’ANGELO, ESATTAMENTE IN VIA

CRESCENZIO ALL’ALTEZZA DI VIA POMPONIO LETO

REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL RESTO DELLA CITTA’

INTANTO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA DI TOR PIGNATTARA , SEMPRE POSSIBILI LE

RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE. DISAGI IN

PARTICOLARE, IN VIA DI PORTA FURBA E IN VIA DEGLI ANGELI. I LAVORI

DOVREBBERO CONCLUDERSI NEI PROSSIMI GIORNI, ATTENZIONE PERCHE A SEGUITO DI

QUESTI LAVORI SONO STATE APPORTATE DELLE MODIFICHE ALLA VIABILITA’

PER UN EVENTO IN PROGRAMMA QUESTA SERA ALL’AUDITORIUM CONCILIAZIONE FINO

ALLE 7 DI DOMANI MATTINA 8 OTTOBRE RESTANO CHIUSE LE CARREGGIATE LATERALI

DI VIA DELLA CONCILIAZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LARGO GIOVANNI XXIII E

VIA DELLA TRASPONTINA E TRA VIA S. PIO X E LARGO GIOVANNI XXIII

AUTORE: MASSIMO VESCHI

