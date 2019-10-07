Traffico Roma del 07-10-2019 ore 13:30
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SI STA IN CODA SULL VIA PONTINA DIREZIONE LATINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE
AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA
ALTRO INCIDENTE ALLE SPALLE DI CASTEL SANT’ANGELO, ESATTAMENTE IN VIA
CRESCENZIO ALL’ALTEZZA DI VIA POMPONIO LETO
REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL RESTO DELLA CITTA’
INTANTO PROSEGUONO I LAVORI IN VIA DI TOR PIGNATTARA , SEMPRE POSSIBILI LE
RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE. DISAGI IN
PARTICOLARE, IN VIA DI PORTA FURBA E IN VIA DEGLI ANGELI. I LAVORI
DOVREBBERO CONCLUDERSI NEI PROSSIMI GIORNI, ATTENZIONE PERCHE A SEGUITO DI
QUESTI LAVORI SONO STATE APPORTATE DELLE MODIFICHE ALLA VIABILITA’
PER UN EVENTO IN PROGRAMMA QUESTA SERA ALL’AUDITORIUM CONCILIAZIONE FINO
ALLE 7 DI DOMANI MATTINA 8 OTTOBRE RESTANO CHIUSE LE CARREGGIATE LATERALI
DI VIA DELLA CONCILIAZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LARGO GIOVANNI XXIII E
VIA DELLA TRASPONTINA E TRA VIA S. PIO X E LARGO GIOVANNI XXIII
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma