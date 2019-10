Traffico Roma del 07-10-2019 ore 14:30

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA LA TUSCOLANA E LA CASILINA E IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E

L’USCITA PER L’OSPEDALE SANT’ANDREA

E’ INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA

L’USCITA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST

PER UN EVENTO IN PROGRAMMA QUESTA SERA ALL’AUDITORIUM CONCILIAZIONE FINO

ALLE 7 DI DOMANI MATTINA 8 OTTOBRE RESTANO CHIUSE LE CARREGGIATE LATERALI

DI VIA DELLA CONCILIAZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LARGO GIOVANNI XXIII E

VIA DELLA TRASPONTINA E TRA VIA S. PIO X E LARGO GIOVANNI XXIII

