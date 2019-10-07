Traffico Roma del 07-10-2019 ore 14:30
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PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA LA TUSCOLANA E LA CASILINA E IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E
L’USCITA PER L’OSPEDALE SANT’ANDREA
E’ INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA
L’USCITA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST
PER UN EVENTO IN PROGRAMMA QUESTA SERA ALL’AUDITORIUM CONCILIAZIONE FINO
ALLE 7 DI DOMANI MATTINA 8 OTTOBRE RESTANO CHIUSE LE CARREGGIATE LATERALI
DI VIA DELLA CONCILIAZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LARGO GIOVANNI XXIII E
VIA DELLA TRASPONTINA E TRA VIA S. PIO X E LARGO GIOVANNI XXIII
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma