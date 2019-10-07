Traffico Roma del 07-10-2019 ore 16:30
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CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA TUSCOLANA E LA
CASILINA ,CON DIFFICOLTA’ IN USCITA SULLA VIA CASILINA , DOVE TROVIAMO CODE
DA QUI FINO A TORRENOVA
NORMALIZZATO INVECE IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN USCITA
SULLA TANGENZIALE EST
SULLA STESSA TANGENZIALE RALLENTAMENTI IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LE
USCITE TOR DI QUINTO E VIA DEI CAMPI SPORTIVI
PER LAVORI CHIUSA VIA DI TOR PIGNATTARA. IN QUESTO CASO è DEVIATA LA LINEA
BUS 409. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO CON DISAGI NELLE VIE
CIRCOSTANTI SOPRATTUTTO IN VIA DEGLI ANGELI E IN VIA AICARDI.
PER UN EVENTO IN PROGRAMMA QUESTA SERA ALL’AUDITORIUM CONCILIAZIONE FINO
ALLE 7 DI DOMANI MATTINA 8 OTTOBRE RESTANO CHIUSE LE CARREGGIATE LATERALI
DI VIA DELLA CONCILIAZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LARGO GIOVANNI XXIII E
VIA DELLA TRASPONTINA E TRA VIA S. PIO X E LARGO GIOVANNI XXIII
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma