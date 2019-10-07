Traffico Roma del 07-10-2019 ore 17:30
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CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE
LAURENTINA E CASILINA, AUTO IN FILA ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA
CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E LA PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE A
PARTIRE DALLO SVINCOLO TOGLIATTI
AUTO IN FILA SULLA VIA CASILINA, DAL RACCORDO A TORRENOVA NELLE DUE
DIREZIONI
SULLA TANGENZIALE EST CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA
GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA , IN DIREZIONE SATDIO CODE PER INCIDENTE TRA
LA VIA SALARIA E VIALE DEI CAMPI SPORTIVI
PER UN EVENTO IN PROGRAMMA QUESTA SERA ALL’AUDITORIUM CONCILIAZIONE FINO
ALLE 7 DI DOMANI MATTINA 8 OTTOBRE RESTANO CHIUSE LE CARREGGIATE LATERALI
DI VIA DELLA CONCILIAZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LARGO GIOVANNI XXIII E
VIA DELLA TRASPONTINA E TRA VIA S. PIO X E LARGO GIOVANNI XXIII
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ
CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma