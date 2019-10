Traffico Roma del 07-10-2019 ore 17:30

CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE

LAURENTINA E CASILINA, AUTO IN FILA ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA

CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E LA PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE A

PARTIRE DALLO SVINCOLO TOGLIATTI

AUTO IN FILA SULLA VIA CASILINA, DAL RACCORDO A TORRENOVA NELLE DUE

DIREZIONI

SULLA TANGENZIALE EST CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA

GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA , IN DIREZIONE SATDIO CODE PER INCIDENTE TRA

LA VIA SALARIA E VIALE DEI CAMPI SPORTIVI

PER UN EVENTO IN PROGRAMMA QUESTA SERA ALL’AUDITORIUM CONCILIAZIONE FINO

ALLE 7 DI DOMANI MATTINA 8 OTTOBRE RESTANO CHIUSE LE CARREGGIATE LATERALI

DI VIA DELLA CONCILIAZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LARGO GIOVANNI XXIII E

VIA DELLA TRASPONTINA E TRA VIA S. PIO X E LARGO GIOVANNI XXIII

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ

CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

.

.

———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma