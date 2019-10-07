Traffico Roma del 07-10-2019 ore 18:00
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SI ALLUNGANO LE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE , ORA
PRESENTI TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA E TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA
SALARIA SULLA CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI A TRATTI TRA LE USCITE
LAURENTINA E CASILINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE A
PARTIRE DALLO SVINCOLO DI PORTONACCIO
UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST PROVOCA CODE IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA , CODE ANCHE IN
DIREZIONE STADIO TRA LA VIA SALARIA E VIALE DEI CAMPI SPORTIVI
INCIDENTE ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO: FRA LARGO TERME DI CARACALLA E
VIA CAPITAN BAVASTRO DIREZIONE EUR
ANCHE IN VIA BOCCEA CODE PER INCIDENTE FRA VIA CORNELIA E VIA APRICALE
IN DIREZIONE CENTRO
AUTO IN FILA SULLA VIA CASILINA, DAL RACCORDO A TORRENOVA NELLE DUE
DIREZIONI
FINO ALLE 7 DI DOMANI MATTINA RESTANO CHIUSE LE CARREGGIATE LATERALI DI
VIA DELLA CONCILIAZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LARGO GIOVANNI XXIII E VIA
DELLA TRASPONTINA E TRA VIA S. PIO X E LARGO GIOVANNI XXIII
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma