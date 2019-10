Traffico Roma del 07-10-2019 ore 19:00

CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE , TRA LA NOMENTANA E

LA PRENESTINA E TRA LA FLAMINIA E LA SALARIA SULLA CARREGGIATA ESTERNA

INCOLONNAMENTI A TRATTI TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E CASILINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE TRA LE

USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA , MENTRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE

BREVI CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA PER INCIDENTE

SULLA TANGENZIALE DOPO UN INCIDENTE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA

CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA , CODE ANCHE IN DIREZIONE STADIO TRA VIA

DELLE VALLI E VIALE DEI CAMPI SPORTIVI

INCIDENTE ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO: FRA LARGO TERME DI CARACALLA E

VIA CAPITAN BAVASTRO DIREZIONE EUR E PROSEGUENDO IN DIREZIONE DI OSTIA

CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE

ALTRO INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO IN USCITA DALLA CITTA’ CON CODE TRA

VIA ISACCO NEWTON E IL RACCORDO ANULRE , ED ANCORA SULLA VIA APPIA TRA IL

RACCORDO E L’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE, CON CODE NELLE DUE CARREGGIATE

