Traffico Roma del 07-10-2019 ore 19:00
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CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE , TRA LA NOMENTANA E
LA PRENESTINA E TRA LA FLAMINIA E LA SALARIA SULLA CARREGGIATA ESTERNA
INCOLONNAMENTI A TRATTI TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E CASILINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE TRA LE
USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA , MENTRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE
BREVI CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA PER INCIDENTE
SULLA TANGENZIALE DOPO UN INCIDENTE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA
CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA , CODE ANCHE IN DIREZIONE STADIO TRA VIA
DELLE VALLI E VIALE DEI CAMPI SPORTIVI
INCIDENTE ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO: FRA LARGO TERME DI CARACALLA E
VIA CAPITAN BAVASTRO DIREZIONE EUR E PROSEGUENDO IN DIREZIONE DI OSTIA
CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE
ALTRO INCIDENTE SULLA ROMA FIUMICINO IN USCITA DALLA CITTA’ CON CODE TRA
VIA ISACCO NEWTON E IL RACCORDO ANULRE , ED ANCORA SULLA VIA APPIA TRA IL
RACCORDO E L’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE, CON CODE NELLE DUE CARREGGIATE
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma