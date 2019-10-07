Traffico Roma del 07-10-2019 ore 19:30
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SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE TRA LE
USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA , MENTRE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE
BREVI CODE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA PER INCIDENTE
CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE , TRA LA NOMENTANA E
LA PRENESTINA SULLA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA AURELIA E PISANA
EINCOLONNAMENTI A TRATTI TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E CASILINA.
SULLA TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E
VIA SALARIA
SULLA VIA APPIA CODE PER INCIDENTE TRA L’IPPODROMO DELLE CAPANNELLE E IL
RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’
INCIDENTE CON CODE ANCHE SULLA VIA TIBURTINA DIREZIONE TIVOLI POCO DOPO IL
ACCORDO ANULARE
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma