Traffico Roma del 07-10-2019 ore 20:00

SI VA PIAN PIANO NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE DUE CARREGGIATE DEL

RACCORDO ANULARE, TUTTAVIA TROVIAMO ANCORA RALLENTAMENTI E CODE IN

SMALTIMENTO SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA

SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E ARDEATINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE TRA LE

USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA

SULLA TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E

VIALE DELLA MOSCHEA

PER UN EVENTO IN PROGRAMMA QUESTA SERA ALL’AUDITORIUM CONCILIAZIONE RESTANO

CHIUSE LE CARREGGIATE LATERALI DI VIA DELLA CONCILIAZIONE NEL TRATTO

COMPRESO TRA LARGO GIOVANNI XXIII E VIA DELLA TRASPONTINA E TRA VIA S. PIO

X E LARGO GIOVANNI XXIII, LA RIAPERTURA ALLE 7 DI DOMANI MATTINA

A CHI SI SPOSTA IN TRENO SEGNALIAMO RITARDI SU TUTTA LA LINEA AV ROMA-

NAPOLI PER UN INCONVENIENTE TECNICO A ROMA PRENESTINA.

PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI

SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES

———————–

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma