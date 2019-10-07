Traffico Roma del 07-10-2019 ore 20:00
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SI VA PIAN PIANO NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE DUE CARREGGIATE DEL
RACCORDO ANULARE, TUTTAVIA TROVIAMO ANCORA RALLENTAMENTI E CODE IN
SMALTIMENTO SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA
SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E ARDEATINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE TRA LE
USCITE TOGLIATTI E TOR CERVARA
SULLA TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E
VIALE DELLA MOSCHEA
PER UN EVENTO IN PROGRAMMA QUESTA SERA ALL’AUDITORIUM CONCILIAZIONE RESTANO
CHIUSE LE CARREGGIATE LATERALI DI VIA DELLA CONCILIAZIONE NEL TRATTO
COMPRESO TRA LARGO GIOVANNI XXIII E VIA DELLA TRASPONTINA E TRA VIA S. PIO
X E LARGO GIOVANNI XXIII, LA RIAPERTURA ALLE 7 DI DOMANI MATTINA
A CHI SI SPOSTA IN TRENO SEGNALIAMO RITARDI SU TUTTA LA LINEA AV ROMA-
NAPOLI PER UN INCONVENIENTE TECNICO A ROMA PRENESTINA.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma