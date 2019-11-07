Traffico Roma del 07-11-2019 ore 07:30
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SULLA VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. OLTRE
AL TRAFFICO LA CHIUSURA DELL’USCITA PER IL TRATTO DI FLAMINIA VECCHIA
POTREBBE AUMENTARE LE CODE; SI TRATTA DELLA VIA PRIMA DELL’USCITA PER VIA
DEI DUE PONTI.
SULLA VIA TRIONFALE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA
DELL’ACQUEDOTTO PAOLO
PER TRAFFICO SI PROCEDE IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO
ANULARE E VIA FIORENTINI.
INTENSO IL TRAFFICO IN DIREZIONE DELL’APPIA IN VIA DEL QUADRARO E LUNGO VIA
DELLE CAPANNELLE.
SUL RACCORDO DISAGI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA DIREZIONE PONTINA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma