Traffico Roma del 07-11-2019 ore 07:30

SULLA VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI. OLTRE

AL TRAFFICO LA CHIUSURA DELL’USCITA PER IL TRATTO DI FLAMINIA VECCHIA

POTREBBE AUMENTARE LE CODE; SI TRATTA DELLA VIA PRIMA DELL’USCITA PER VIA

DEI DUE PONTI.

SULLA VIA TRIONFALE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA

DELL’ACQUEDOTTO PAOLO

PER TRAFFICO SI PROCEDE IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO

ANULARE E VIA FIORENTINI.

INTENSO IL TRAFFICO IN DIREZIONE DELL’APPIA IN VIA DEL QUADRARO E LUNGO VIA

DELLE CAPANNELLE.

SUL RACCORDO DISAGI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA DIREZIONE PONTINA.

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma