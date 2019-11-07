Traffico Roma del 07-11-2019 ore 08:00
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SULLA PONTINA TRAFFICO MA ANCHE UN INCIDENTE NEL TRATTO IN CODA DA TOR DE’
CENCI ALL’EUR. INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO.
SUL RACCORDO TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, E ANCHE QUI UN
INCIDENTE: INCIDENTE PRIMA DEL BIVIO PER L’APPIA.
SULLA VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI. OLTRE AL
TRAFFICO LA CHIUSURA DELL’USCITA PER IL TRATTO DI FLAMINIA VECCHIA POTREBBE
PROVOCARE MAGGIORI DISAGI; SI TRATTA DELL’USCITA PRECEDENTE A QUELLA PER
VIA DEI DUE PONTI.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIALE
TOGLIATTI.
ALTRI DISAGI ENTRANDO A ROMA: LE MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE AL
MOMENTO, SULLA VIA AURELIA E SULLA VIA APPIA
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma