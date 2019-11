Traffico Roma del 07-11-2019 ore 08:00

SULLA PONTINA TRAFFICO MA ANCHE UN INCIDENTE NEL TRATTO IN CODA DA TOR DE’

CENCI ALL’EUR. INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO.

SUL RACCORDO TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, E ANCHE QUI UN

INCIDENTE: INCIDENTE PRIMA DEL BIVIO PER L’APPIA.

SULLA VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DEI DUE PONTI. OLTRE AL

TRAFFICO LA CHIUSURA DELL’USCITA PER IL TRATTO DI FLAMINIA VECCHIA POTREBBE

PROVOCARE MAGGIORI DISAGI; SI TRATTA DELL’USCITA PRECEDENTE A QUELLA PER

VIA DEI DUE PONTI.

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO TRA IL RACCORDO ANULARE E VIALE

TOGLIATTI.

ALTRI DISAGI ENTRANDO A ROMA: LE MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE AL

MOMENTO, SULLA VIA AURELIA E SULLA VIA APPIA

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma