Traffico Roma del 07-11-2019 ore 08:30
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SULLA TANGENZIALE EST SI PROCEDE IN CODA VERSO LO STADIO TRA LA NOMENTANA,
TOR DI QUINTO E CORSO FRANCIA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA COLLATINA TRA VIALE TOGLIATTI E LA
VIA PRENESTINA.
NELLE VICINANZE DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE TRA IL RACCORDO
ANULARE E VIA FIORENTINI.
SULLA VIA FLAMINIA, OLTRE AL TRAFFICO, LA CHIUSURA DELL’USCITA PER IL
TRATTO DI FLAMINIA VECCHIA POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI; SI TRATTA
DELL’USCITA PRECEDENTE A QUELLA PER VIA DEI DUE PONTI.
SULLA PONTINA TRAFFICO MA ANCHE UN INCIDENTE NEL TRATTO IN CODA DA TOR DE’
CENCI AL RACCORDO.
SUL RACCORDO DISAGI TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, E UN VEICOLO IN PANNE
PRIMA DEL BIVIO PER L’APPIA.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma