Traffico Roma del 07-11-2019 ore 09:30

DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DI BOCCEA NELLA ZONA DI CASALOTTI

IN VIA DI TORREVECCHIA, CODE, TRAFFICO, IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE

SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO, DISAGI ORA TRA LA TIBURTINA E LA

VIA SALARIA

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA COLLATINA TRA VIALE TOGLIATTI E LA

VIA PRENESTINA.

DISAGI NELLA ZONA SUD: SULL’ARDEATINA TRAFFICO NELLA ZONA DI CECCHIGNOLA;

TRAFFICO E UN INCIDENTE SULLA VIA OSTIENSE APPENA USCITI DAL VIALE MARCONI;

PONTINA CON CODE VERSO L’EUR ANCHE COME CONSEGUENZA DI UN INCIDENTE

RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE

PISANA E VIA DEL MARE.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: SIMONE CERCHIARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma