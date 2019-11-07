Traffico Roma del 07-11-2019 ore 09:30
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DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE IN VIA DI BOCCEA NELLA ZONA DI CASALOTTI
IN VIA DI TORREVECCHIA, CODE, TRAFFICO, IN DIREZIONE DELLA VIA TRIONFALE
SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO, DISAGI ORA TRA LA TIBURTINA E LA
VIA SALARIA
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA VIA COLLATINA TRA VIALE TOGLIATTI E LA
VIA PRENESTINA.
DISAGI NELLA ZONA SUD: SULL’ARDEATINA TRAFFICO NELLA ZONA DI CECCHIGNOLA;
TRAFFICO E UN INCIDENTE SULLA VIA OSTIENSE APPENA USCITI DAL VIALE MARCONI;
PONTINA CON CODE VERSO L’EUR ANCHE COME CONSEGUENZA DI UN INCIDENTE
RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE
PISANA E VIA DEL MARE.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma