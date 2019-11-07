Traffico Roma del 07-11-2019 ore 10:30
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RIPERCUSSIONI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TOR
PAGNOTTA E VIA DELLA CECCHIGNOLA
E UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI SULLA CASSIA VEIENTANA. DISAGI
VERSO ROMA TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA. SI PROCEDE IN CODA PER
CIRCA 3 KM.
POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI FIORENTINI
ALL’ALTEZZA DI PONTE VITTORIO. INCIDENTE QUINDI SUL LATO VERSO L’ARA PACIS.
IN VIA DELLA MAGLIANA, DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE, TRAFFICO TRA VIA ODERISI
DA GUBBIO E VILLA BONELLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
LAVORI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA, SI PROCEDE IN CODA.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma