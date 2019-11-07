Traffico Roma del 07-11-2019 ore 11:30
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SULLA VIA FLAMINIA, IL TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DI
GROTTAROSSA E L’USCITA PER VIA DELLA FLAMINIA VECCHIA, COMPORTA
RIPERCUSSIONI CON CODE A PARTIRE DALL’ALTEZZA DEL RACCORDO.
PER UN INCIDENTE DISAGI SULLA COMPLANARE DELLA A24. SIAMO SUL TRATTO URBANO
DAL RACCORDO A TOR CERVARA.
INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA A CINECITTÀ, A COLLI ALBANI INCIDENTE SULLA
VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO DENINA. E A SEGUITO DI UN INCIDENTE, ORA
COMUNQUE DA POCO RISOLTO, CI SONO RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA NELLA
ZONA DI CECCHIGNOLA.
ALTRA SITUAZIONE SULLA PONTINA, QUI PER LAVORI ABBIAMO DIVERSI KM DI CODA
TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA.
– INCIDENTE DA POCO AVVENUTO SUL RACCORDO, INTERNA, CODE NOMENTANA-A24
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO CHIAMA LUCEVERDE AL
NUMERO 800 18 34 34.
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AUTORE: SIMONE CERCHIARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma