Traffico Roma del 07-11-2019 ore 12:30

SULLA VIA FLAMINIA, IL TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DI

GROTTAROSSA E L’USCITA PER VIA DELLA FLAMINIA VECCHIA, COMPORTA

RIPERCUSSIONI CON CODE A PARTIRE DALL’ALTEZZA DEL RACCORDO.

PER UN INCIDENTE DISAGI SULLA COMPLANARE DELLA A24. SIAMO SUL TRATTO URBANO

DAL RACCORDO A TOR CERVARA.

INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA A CINECITTÀ, A COLLI ALBANI INCIDENTE SULLA

VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VIA CARLO DENINA. E A SEGUITO DI UN INCIDENTE, ORA

COMUNQUE DA POCO RISOLTO, CI SONO RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA NELLA

ZONA DI CECCHIGNOLA.

ALTRA SITUAZIONE SULLA PONTINA, QUI PER LAVORI ABBIAMO DIVERSI KM DI CODA

TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA.

– INCIDENTE DA POCO AVVENUTO SUL RACCORDO, INTERNA, CODE NOMENTANA-A24

