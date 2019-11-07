Traffico Roma del 07-11-2019 ore 14:30
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TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE AVVENUTO SU VIA CASILINA ALL’ALTEZZA
DI VIA SILICELLA. PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL
CIMITERO FLAMINIO A VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU
CARREGGIATA RIDOTTA. SEMPRE CHIUSA PER LAVORI IL VICOLO DELL’ANNUNZIATELLA
TRA VIA DI GROTTA PERFETTA E VIA MADRID DIREZIONE VIA ARDEATINA.
TRAFFICO INTENSO SUL LUNGOTEVERE CI SONO RALLENTAMENTI TRA PONTE VITTORIO
EMANUELE II E PONTE CAVOUR DIREZIONE PONTE FLAMINIO PROSEGUENDO ALTRI
RALLENTAMENTI TRA PONTE VITTORIO EMANUELE II E PONTE SISTO DIREZIONE
TESTACCIO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma