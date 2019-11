Traffico Roma del 07-11-2019 ore 15:30

IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI

VIA NICOLA LOMBARDI.

PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A

VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.

TRAFFICO INTENSO SU VIALE DEL MURO TORTO CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIALE

DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE FLAMINIO DIREZIONE VIA LUISA DI SAVOIA.

SUL LUNGOTEVERE CI SONO RALLENTAMENTI TRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E PONTE

UMBERTO PRIMO DIREZIONE PONTE FLAMINIO.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma