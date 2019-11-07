RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 07-11-2019 ore 15:30

di - 07 Novembre 2019 - 15:30

Più informazioni su


IN VIA AURELIA  RALLENTAMENTI PER  UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA  DI
VIA NICOLA LOMBARDI. 
PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE  SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO  A
VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. 
TRAFFICO INTENSO  SU VIALE DEL MURO TORTO CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIALE
DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE  FLAMINIO DIREZIONE VIA LUISA DI SAVOIA.
SUL LUNGOTEVERE CI  SONO RALLENTAMENTI TRA  PONTE GIUSEPPE MAZZINI E PONTE
UMBERTO PRIMO DIREZIONE  PONTE FLAMINIO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. 
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su