Traffico Roma del 07-11-2019 ore 16:30
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IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI
VIA NICOLA LOMBARDI.
PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A
VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
TRAFFICO INTENSO SU VIALE DEL MURO TORTO CI SONO RALLENTAMENTI TRA VIALE
DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE FLAMINIO DIREZIONE VIA LUISA DI SAVOIA.
SUL LUNGOTEVERE CI SONO RALLENTAMENTI TRA PONTE GIUSEPPE MAZZINI E PONTE
UMBERTO PRIMO DIREZIONE PONTE FLAMINIO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma