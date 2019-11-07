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Traffico Roma del 07-11-2019 ore 17:00

di - 07 Novembre 2019 - 17:00

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TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA  DELL
USCITA PER VITINIA.
PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE  SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO  A
VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA. 
SUL RACCORDO ANUALRE  RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO
PER FIUMICINO E LA ROMANINA  IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASTEL
GIUBILEO E LA CASSIA.
ALLE 19 LAZIO CELTIC ALL’OLIMPICO. DIVIETI DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA DI
VILLA BORGHESE. PRIMA DELLA PARTITA POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE AL
TRAFFICO TRA PIAZZALE CLODIO, IL LUNGOTEVERE E LA FARNESINA; MA CHIUSURE
CHE NON VEDRANNO COINVOLTI I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO. 
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. 
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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