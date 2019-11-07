Traffico Roma del 07-11-2019 ore 17:00
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TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DELL
USCITA PER VITINIA.
PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A
VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
SUL RACCORDO ANUALRE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLO SVINCOLO
PER FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASTEL
GIUBILEO E LA CASSIA.
ALLE 19 LAZIO CELTIC ALL’OLIMPICO. DIVIETI DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA DI
VILLA BORGHESE. PRIMA DELLA PARTITA POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE AL
TRAFFICO TRA PIAZZALE CLODIO, IL LUNGOTEVERE E LA FARNESINA; MA CHIUSURE
CHE NON VEDRANNO COINVOLTI I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma