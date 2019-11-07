Traffico Roma del 07-11-2019 ore 18:30
Più informazioni su
. TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL ALTEZZA
DEL CIMITERO VERANO.. UN ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE
DALLO SVINCOLO PER BUFALOTTA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA., IN
CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER
FIUMICINO E LA ROMANINA.
PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A
VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
ALLE 19 LAZIO CELTIC ALL’OLIMPICO. DIVIETI DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA DI
VILLA BORGHESE. PRIMA DELLA PARTITA POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE AL
TRAFFICO TRA PIAZZALE CLODIO, IL LUNGOTEVERE E LA FARNESINA; MA CHIUSURE
CHE NON VEDRANNO COINVOLTI I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma