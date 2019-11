Traffico Roma del 07-11-2019 ore 18:30

. TRAFFICO RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA VIA TIBURTINA ALL ALTEZZA

DEL CIMITERO VERANO.. UN ALTRO INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE CI SONO CODE

DALLO SVINCOLO PER BUFALOTTA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA., IN

CARREGGIATA ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER

FIUMICINO E LA ROMANINA.

PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A

VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.

ALLE 19 LAZIO CELTIC ALL’OLIMPICO. DIVIETI DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA DI

VILLA BORGHESE. PRIMA DELLA PARTITA POSSIBILI TEMPORANEE CHIUSURE AL

TRAFFICO TRA PIAZZALE CLODIO, IL LUNGOTEVERE E LA FARNESINA; MA CHIUSURE

CHE NON VEDRANNO COINVOLTI I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO.

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma