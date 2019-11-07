Traffico Roma del 07-11-2019 ore 19:30
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. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO PER
LA BUFALOTTA E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA., IN CARREGGIATA ESTERNA
CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA
NOMENTANA.
INTENSO IL TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA CORSO FRANCIA
A VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI., SI RALLENTA ANCHE SU VIA
SALARIA FRA VIA CORTONA E VIA DEL FORO ITALICO DIREZIONE CENTRO.
PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A
VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE GIANLUIGI BONELLI A VIA
DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA, ANCHE SULLA STATALE 148 PONTINA SI RALLENTA
DA VIA CRISTOFORO COLOMBO AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE POMEZIA..
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma