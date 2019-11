Traffico Roma del 07-11-2019 ore 20:00

. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO PER

FIUMICINO ALLA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA., IN CARREGGIATA INTERNA

CODE PER TRAFFICO DALLO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA ALL ’APPIA.

INTENSO IL TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA CORSO FRANCIA

A VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI.,

PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO A

VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.

RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE GIANLUIGI BONELLI A VIA

DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA,

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma