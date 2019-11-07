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Traffico Roma del 07-11-2019 ore 20:00

di - 07 Novembre 2019 - 20:00

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. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DALLO SVINCOLO  PER
FIUMICINO ALLA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA., IN CARREGGIATA  INTERNA
CODE PER TRAFFICO DALLO SVINCOLO PER LA BUFALOTTA ALL ’APPIA.
INTENSO IL TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI  DA CORSO FRANCIA
A VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SAN GIOVANNI., 
PER LAVORI CI SONO LUNGHE CODE  SU VIA FLAMINIA DAL CIMITERO FLAMINIO  A
VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA.  
RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE GIANLUIGI BONELLI A VIA
DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA, 
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. 
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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