Traffico Roma del 07-11-2021 ore 18:30

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi traffico sostenuto in queste ore sulle principali arterie in direzione del centro si tratta soprattutto di rientro in città di quanti hanno trascorso porta il fine settimana abbiamo incolonnamenti lungo l’Aurelia tra Malagrotta il raccordo anulare però lentamente sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone mentre sulla Cassia bis Veientana Ci sono code a tratti dalle rughe sino al bivio per il raccordo anulare voi vi condurrà sulla Flaminia tra l’albero il video di Tor di Quinto sulla tangenziale quindi tra l’uscita Viale Libia corso Trieste lo svincolo Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico a complicare la situazione un incidente non lentamente in direzione San Giovanni Sulla raccordo anulare la situazione vede code a tratti in carreggiata interna tra la Pisana e lo svincolo Aurelia Poi tra Flaminia e Salaria ancora in interno abbiamo rallentamenti con code a tratti tra la Nomentana e all’uscita alla rustica e tra la Casilina e lo svincolo Appia in carreggiata esterna rallentamenti e code dallaArdeatina fino all’uscita Romanina ci sono poi quelle sulla cremazione Roma Sud a Torrenova al Raccordo rallentamenti per un incidente di lieve entità tra Monte Porzio la barriera di Roma Sud i veicoli rimasti coinvolti nell’incidente sono stati spostati sulla corsia di emergenza tua 24 Roma L’Aquila Teramo code d’attesa la barriera di Roma Est per chi proviene dall’Abruzzo code poi da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est corrente tu dobbiamo code sulla Pontina 3 Pomezia Castel Romano Trigoria in direzione dell’Euro sulla Laurentina tra il raccordo è la rotatoria per via di Tor Pagnotta è lungo la via Appia 3 Albano Laziale Santa Maria delle Mole da Ciampino a Capannelle per i dettagli di questa notizia potete consultare il sito a Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma