Traffico Roma del 07-11-2021 ore 19:30

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ultimo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità il traffico Traffico che ormai sensibilmente calato d’intensità sulla rete viaria esauriti anche gli ultimi rientro in città di quanti hanno trascorso fuori porta il fine settimana nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare da registrare un incidente Tuttavia carreggiata esterna all’altezza della Romania in direzione Casilina Dunque massima attenzione permangono code sulla diramazione Roma sud da Torrenova al Raccordo poi sulla A24 roma-l’aquila-teramo abbiamo col disattesi alla barriera di Roma Est perché il prof dall’Abruzzo ci sono code da Portonaccio alla tangenziale est qualche problema sulla Nomentana dove per un incidente Ci sono code tra la tangenziale è Largo Valsolda la polizia locale Cisliano un incidente con disagi sulla Cassia all’altezza della Trionfale Dunque massima prudenza nel quadrante Sud traffico ancora sostenuto sulla Pontina ma senza problemi mentre sulla via Appia restano codealtezza di via delle Capannelle per i dettagli di queste notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it e per oggi è tutto Grazie per l’attenzione e buon proseguimento di serata a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma