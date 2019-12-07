Traffico Roma del 07-12-2019 ore 07:30
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TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN DIREZIONE DEL CENTRO, AL
MOMERNTO TRAFFICO SCORREVOLE.
SULLA VIA FLAMINIA PRUDENZA PER INCIDENTE ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DI
PRIMA PORTA VERSO IL CENTRO.
LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA IN VIA MONTE VERDE, CHIUSO IL TRATTO TRA
VIALE DEI COLLI PORTUENSI E VIA VINCENZO TIZZANI.
POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA PER UNA MANIFESTAZIONE
CON CORTEO IN VIA ADELINA PATTI, ALLE ORE 11 I PARTECIPANTI PERCORRERANNO
VIA MATTIA BATTISTINI FINO ALLA FERMATA DELLA METRO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: RICCARDO FARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma