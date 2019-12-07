Traffico Roma del 07-12-2019 ore 08:30
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TRAFFICO IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA LARGO GREGORIO XIII E PIAZZA
DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI
LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA IN VIA MONTE VERDE, CHIUSO IL TRATTO TRA
VIALE DEI COLLI PORTUENSI E VIA VINCENZO TIZZANI.
A PRIMAVALLE POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA PER UNA
MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN VIA ADELINA PATTI, ALLE ORE 11 I PARTECIPANTI
PERCORRERANNO VIA MATTIA BATTISTINI FINO ALLA FERMATA DELLA METRO.
PRUDENZA IN VIALE TOR DI QUINTO ALTEZZA CASERMA SALVO D’ACQUISTO SEMAFORO
GUASTO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA NOTTE
CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE IN VIA MARCIANISE, PER
L’INTERA GIORNATA CHIUSO IL TRATTO TRA VIA AQUILONIA E VIALE PARTENEPE.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: RICCARDO FARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma